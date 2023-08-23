مشاركة “غالي” في قمة “بريكس” بدعوة من جنوب افريقيا يؤكد صحة الاتهام الذي وجهته الرباط

هبة بريس - الرباط

وصل زعيم مرتزقة البوليساريو إبراهيم غالي، مساء امس الثلاثاء إلى جمهورية جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة مجموعة البريكس، بدعوة خاصة من البلد المحتضن الذي يعرف بمواقفه العدائية ضد المغرب ووقوفه الى جانب الطرح الانفصالي ضد وحدة المملكة الترابية .

وكذبت تقارير دولية ماتروج له البوليساريو والاعلام الجزائري بكون الدعوة الموجهة لاغلب الدول من طرف مجموعة “بريكس” ، مؤكدة ان جنوب افريقيا هي من وجهت الدعوات بما فيها تلك الموجهة لزعيم الجبهة الانفصالية ، الأمر الذي يؤكد صحة الانهامات الموجهة من قبل المغرب لجنوب افريقيا بكونها تتخذ مبادرات أحادية الجانب .

وكان مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد قال بأن التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا، المرتقب في جنوب إفريقيا، أو المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان، لم يكن واردا أبدا بالنسبة للمملكة المغربية.

وردا على بعض وسائل الإعلام التي تحدثت، مؤخرا، عن ترشيح مفترض للمملكة للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، أو إمكانية مشاركتها في الاجتماع القادم “بريكس/إفريقيا”، المرتقب عقده يوم 24 غشت بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، قال المصدر ذاته إن الأمر لا يتعلق بمبادرة من “بريكس” أو الاتحاد الإفريقي، وإنما بمبادرة صادرة عن جنوب إفريقيا، بصفتها الوطنية.

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