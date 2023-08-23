قبيل الدخول المدرسي…المتصرفون التربويون يهددون بشل المؤسسات التعليمية

هبة بريس_ الرباط

تفاعلا مع مسودة النظام الاساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والمجحفة في حق فئة المتصرفين التربويين الذين وجدوا أنفسهم أمام إطار فارغ بدون تحفيز ولا مسار مهني، وفي سياق ضبابية المشهد وقبيل الدخول المدرسي المقبل، خرجت نقابة المتصرفين التربويين، في وقفة احتجاجية لها اليوم الأربعاء مهددة بشل الدخول المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية.

وقد احتشد المتصرفون والمتصرفات أمام مقر وزارة بنموسى في وقفة حذروا من خلال من تمرير النظام الاساسي المرتقب والذي اعتبروه مجحفا في حقهم كونه غير محفز وغير منصف، مستنكرين صمت الوزارة الوصية على القطاع وعدم تجاوبها مع مطالبهم.

ورفع المحتجون شعارات تدعو جميعها إلى إعادة الاعتبار إلى إطار المتصرف التربوي بدل العمل على تقزيمه وتبخيسه”، رافضين رفضا قاطعا مضامين النظام الأساسي، لأنه ليس في مستوى تطلعاتهم وخاصة المحاولات الحثيثة لإحداث ” مفتش الشؤون الإدارية والمالية”، محذرين من محاولات البعض تقزيم الإطار بشتى السبل.

هذا ولم تختلف مطالب المحتجين والمحتجات عن مطالب زملائهم من المتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي الذين اجمعوا بدورهم على:

– رفض اسم مفتش المصالح المادية والمالية باسم مفتش الشؤون الإدارية والمالية.

– فتح إمكانية تغيير الإطار إلى أستاذ باحث أو مؤطر أو مفتش لمن أراد ذلك.

_ احداث تعويضات عن الإطار بشكل يليق ويناسب الإطار(2000 درهم للدرجة الاولى على الاقل و3500 للدرجة الممتازة).

_ الابقاء على منحة التحفيز(الريادة) طيلة المسار المهني ولو في حالة الانتقال أو تغيير الإطار مع الرفع من قيمتها بالنسبة لمدير المؤسسة باعتباره رئيس الفريق.

_ الرفع من التعويضات عن السكن بما يناسب السومة الكرائية بمنطقة الاشتغال.

_ ادراج مهام التأطير ضمن مهام المتصرف التربوي.

_ فتح باب الترشيح للتدريس داخل مراكز التكوين مسلك الادارة التربوية (استاذ مكون).

_ الحركية بين الاسلاك من خلال اصدار القرار المحجوز منذ مدة ( تعديل قرار الأهلية الخاص بإسناد مناصب الإدارة التربوية).

_ إلغاء الإقرار عند تولي مهام الإدارة التربوية، وإلغاء مسطرة الإعفاء بسبب تقارير لجان التقصي والبحث مهما كان الخطأ المهني، واستبدال ذلك بالاحتكام إلى المجالس التأديبية مع توفير كافة الضمانات لذلك.

_ حذف مصطلح هيأة أطر الإدارة المدرسية والتدبير والابقاء على مصطلح هيآة الإدارة التربوية والتدبير، مع تقليص ساعات العمل وتدقيق المهام، والرفع من قيمة التعويضات عنها بما يتناسب والمسؤوليات (الإدارية، التربوية، المالية، الاجتماعية….) الملقاة على عاتق المتصرف التربوي.

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