اعلام اسباني : البقالي هو “السيد المطلق” لمسافة 3000 متر موانع

2023-08-23 / 18:34
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هبة بريس - و م ع

كتبت صحيفة “آس” المتخصصة أن “المغربي البالغ من العمر 27 عاما، الذي هزم منافسه جيرما، زكى موقعه كملك للمسافة”، مؤكدة أن البقالي سيطر “بكل قوة” لسنوات على سباق 3000 متر موانع.

وكان العداء المغربي، بطل العالم والأولمبياد في المسافة، “المرجع” لمنافسيه الأربعة عشر وأكد كل التوقعات رغم مقاومة الإثيوبي لاميشا جيرما (08:05.44)، صاحب الرقم القياسي العالمي في المسافة، حسبما ذكرت الصحيفة الإسبانية.

وعلقت قناة تي في 2 الإسبانية على الإنجاز المغربي قائلة “البقالي لا يهزم حاليا في سباق 3000 متر موانع. لقد أظهر تفوقا لا يصدق خلال النهائي في بودابست”، موضحة أن العداء المغربي أدار السباق بذكاء ونضج خلف جيرما قبل الشروع في الهجوم في آخر 120 مترا.

وأكدت القناة العمومية الإسبانية أن صاحب الرقم القياسي العالمي، جيرما، لم يتمكن من متابعة “الإيقاع المكتسح” للبقالي الذي أثبت نفسه باعتباره “السيد المطلق” لسباق 3000 متر موانع.

وتوج سفيان البقالي بطلا للعالم في سباق 3000 متر موانع للمرة الثانية على التوالي، مساء الثلاثاء في بودابست، خلال بطولة العالم لألعاب القوى.

وحقق البقالي، حامل اللقب الأولمبي، زمنا قدره 8 دقائق و03 ث و53/ 100، متقدما على جيرما (08:05.44)، والكيني أبراهام كيبيوت الذي نال البرونزية (8:11.98).

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