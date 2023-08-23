توقيف معتد على شاب بطنجة من أجل سرقته

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء 23 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شخصين آخرين، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال العنف بمدينة طنجة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء، وذلك قبل أن يتم تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف أحدهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيهما الثاني والثالث بعدما تم تحديد هويتيهما الكاملة.

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