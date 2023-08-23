تحطم طائرة روسية على متنها مؤسس فاغنر يفغني بريغوجين

2023-08-23 / 18:17
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هبة بريس - وكالات

قتل 10 أشخاص في حادثة تحطم طائرة خاصة، يوم الأربعاء، في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو.

وأعلنت هيئة الطيران المدن الروسية إن يفغيني بريجوزين قائد مجموعة فاغنر الخاصة كان على قائمة ركاب الخاصة التي تحطمت شمال موسكو.

وأضافت الوكالة أن الطائرة التي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج كانت تقل سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

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تعليق واحد

  1. ظهر في أفريقيا مؤخرا في فيديو جدلي لفتح باب التطوع والان سيقولون قتل كاشاعة لترويجها امان الغرب. الإشاعات سلاح التمويه والخداع والمكر والخبث.. الخ

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