تحطم طائرة روسية على متنها مؤسس فاغنر يفغني بريغوجين

هبة بريس - وكالات

قتل 10 أشخاص في حادثة تحطم طائرة خاصة، يوم الأربعاء، في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو.

وأعلنت هيئة الطيران المدن الروسية إن يفغيني بريجوزين قائد مجموعة فاغنر الخاصة كان على قائمة ركاب الخاصة التي تحطمت شمال موسكو.

وأضافت الوكالة أن الطائرة التي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج كانت تقل سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

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