مكناس تحتضن إقصائيات أكبر بطولة عالمية للبريك دانس

2023-08-23 / 17:08
0
ع محياوي _ هبة بريس

للسنة الثانية على التوالي ستحتضن مدينة مكناس العاصمة الاسماعيلية للمملكة إقصائيات بطولة العالم للبريك دانس (ريد بول بيسي وان)، وذلك يوم 02 شتنبر 2023 ابتداءا من الساعة الثامنة مساءا، حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه بساحة لاكورا وسط المدينة، بمشاركة افضل الممارسين على الصعيد الوطني.

هذه التظاهرة الدولية التي تحتضنها المملكة للمرة العاشرة، وحسب ذات البلاغ بإشراف من الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية الرشاقة البدنية الهيب هوب والاساليب المماثلة برئاسة السيدة سلمى بناني، تبرز بجلاء مدى تطور هذه الرياضة على الصعيد الوطني خلال السنوات الاخيرة، وبروز اسماء عالمية انطلاقا من منصات التنافس بالمغرب.

وتضم لجنة تحكيم هذه المسابقة أبرز الممارسين للبريك دانس على الصعيد العالمي، وأبرزهم البطل العالمي من أصل مغربي المقيم بالنمسا (بي بويز وولف)، البطل الياباني (بي بويز سومي) القادم من العاصمة البريطانية لندن، بالاضافة الى البطلة الفرنسية (بي غورل سارة).

وتهدف هذه المسابقة الدولية التي تحتضنها أبرز الدول العالمية في مجال البريك دانس، الى مساعدة المواهب الصاعدة بالمغرب لولوج منصات عالمية واعدة باوروبا والولايات المتحدة الامريكية، قصد صقل مواهبهم وابراز طاقاتهم في مجال الرياضات الوثيرية والهيب هوب، وتشريف الراية المغربية في مختلف المحافل الدولية، بالاضافة الى نشر ثقافة الرياضات الحضرية وتوفير فضاءات للتنافس والممارسة.

وستجرى المراحل الأولى لهذه المسابقة الدولية يوم الجمعة فاتح شتنبر بمدينة مكناس بمشاركة عشرات الممارسين المولوعين بهذه الرياضة الحضرية، بتأطير واشراف من الخبير الوطني أمين واكريم، وذلك قصد تأهيل 16 مشاركا على مستوى الاناث والذكور للمرحلة الاقصائية النهائية التي ستجرى يوم السبت ثاني شتنبر بساحة لاكورا، بحضور وسائل الاعلام الوطنية ومئات من محبي ومتابعي هذه الرياضة.

فيما سيتمكن الفائزون خلال هذه الاقصائيات على مستوى الاناث والذكور، من تمثيل المملكة المغربية بنهائيات بطولة العالم (ريد بول بيسي وان)، التي ستجرى نهاية هذه السنة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، بحضور أبرز الممارسين على مستوى العالم.

وقد سبق للعديد من المتأهلين خلال النسخ الماضية للمسابقة من تمثيل الراية المغربية بشكل مشرف، والمنافسة على الجوائز الاولى، رغم ارتفاع حدة المنافسة بين الابطال الحاضرين، كما استطاع بعضهم احتراف رياضة البريك دانس باوروبا كالبطل المغربي (بي بويز وولف) المستقر بالعاصمة النمساوية فيينا.

الموعد اذن سيكون مع الاثارة والتشويق، يوم السبت ثاني شتنبر بمدينة مكناس، لمعرفة أبطال نسخة 2023 لريد بول بيسي وان سيفير موروكو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفنان” حجيب ” يشعل حماس الجمهور الغفير بأشهر أغانيه بمهرجان افران الدولي بساحة التاج

الفنان” حجيب ” يشعل حماس الجمهور الغفير بأشهر أغانيه…

2023-08-23 / 17:14
Photo of هل تعيش قصة حب جديدة.. دنيا بطمة تثير شكوك متابعيها

هل تعيش قصة حب جديدة.. دنيا بطمة تثير شكوك…

2023-08-23 / 15:50
Photo of سي مهدي :”صامدون ضد التنمر والجهل والفقر الفكري”

سي مهدي :”صامدون ضد التنمر والجهل والفقر الفكري”

2023-08-23 / 12:49
Photo of افران: اختتام الدورة الخامسة من مهرجان افران الدولي ببرمجة غنية ونجاح كبير

افران: اختتام الدورة الخامسة من مهرجان افران الدولي ببرمجة…

2023-08-23 / 10:23
Photo of الدار البيضاء..مجموعة تكدة تخلق الحدث بالحي المحمدي

الدار البيضاء..مجموعة تكدة تخلق الحدث بالحي المحمدي

2023-08-22 / 20:58
Photo of عمرو مصطفى :” أنا صوت مصر”

عمرو مصطفى :” أنا صوت مصر”

2023-08-22 / 18:40
Photo of ارتسامات الجالية المغربية المقيمة بالخارج حول مهرجان افران الدولي

ارتسامات الجالية المغربية المقيمة بالخارج حول مهرجان افران الدولي

2023-08-22 / 18:28
Photo of بسبب أزمته الصحية..رضا الطلياني يتغيب عن مهرجان المحمدية

بسبب أزمته الصحية..رضا الطلياني يتغيب عن مهرجان المحمدية

2023-08-22 / 18:18
Photo of سعيدة شرف تختتم مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بالسعيدية

سعيدة شرف تختتم مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بالسعيدية

2023-08-22 / 15:43
Photo of السعيدية .. ناس الغيوان يتحفون جماهيره في اختتام مهرجان الشواطئ لإتصالات المغرب

السعيدية .. ناس الغيوان يتحفون جماهيره في اختتام مهرجان…

2023-08-22 / 14:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق