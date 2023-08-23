مكناس تحتضن إقصائيات أكبر بطولة عالمية للبريك دانس

ع محياوي _ هبة بريس

للسنة الثانية على التوالي ستحتضن مدينة مكناس العاصمة الاسماعيلية للمملكة إقصائيات بطولة العالم للبريك دانس (ريد بول بيسي وان)، وذلك يوم 02 شتنبر 2023 ابتداءا من الساعة الثامنة مساءا، حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه بساحة لاكورا وسط المدينة، بمشاركة افضل الممارسين على الصعيد الوطني.

هذه التظاهرة الدولية التي تحتضنها المملكة للمرة العاشرة، وحسب ذات البلاغ بإشراف من الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية الرشاقة البدنية الهيب هوب والاساليب المماثلة برئاسة السيدة سلمى بناني، تبرز بجلاء مدى تطور هذه الرياضة على الصعيد الوطني خلال السنوات الاخيرة، وبروز اسماء عالمية انطلاقا من منصات التنافس بالمغرب.

وتضم لجنة تحكيم هذه المسابقة أبرز الممارسين للبريك دانس على الصعيد العالمي، وأبرزهم البطل العالمي من أصل مغربي المقيم بالنمسا (بي بويز وولف)، البطل الياباني (بي بويز سومي) القادم من العاصمة البريطانية لندن، بالاضافة الى البطلة الفرنسية (بي غورل سارة).

وتهدف هذه المسابقة الدولية التي تحتضنها أبرز الدول العالمية في مجال البريك دانس، الى مساعدة المواهب الصاعدة بالمغرب لولوج منصات عالمية واعدة باوروبا والولايات المتحدة الامريكية، قصد صقل مواهبهم وابراز طاقاتهم في مجال الرياضات الوثيرية والهيب هوب، وتشريف الراية المغربية في مختلف المحافل الدولية، بالاضافة الى نشر ثقافة الرياضات الحضرية وتوفير فضاءات للتنافس والممارسة.

وستجرى المراحل الأولى لهذه المسابقة الدولية يوم الجمعة فاتح شتنبر بمدينة مكناس بمشاركة عشرات الممارسين المولوعين بهذه الرياضة الحضرية، بتأطير واشراف من الخبير الوطني أمين واكريم، وذلك قصد تأهيل 16 مشاركا على مستوى الاناث والذكور للمرحلة الاقصائية النهائية التي ستجرى يوم السبت ثاني شتنبر بساحة لاكورا، بحضور وسائل الاعلام الوطنية ومئات من محبي ومتابعي هذه الرياضة.

فيما سيتمكن الفائزون خلال هذه الاقصائيات على مستوى الاناث والذكور، من تمثيل المملكة المغربية بنهائيات بطولة العالم (ريد بول بيسي وان)، التي ستجرى نهاية هذه السنة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، بحضور أبرز الممارسين على مستوى العالم.

وقد سبق للعديد من المتأهلين خلال النسخ الماضية للمسابقة من تمثيل الراية المغربية بشكل مشرف، والمنافسة على الجوائز الاولى، رغم ارتفاع حدة المنافسة بين الابطال الحاضرين، كما استطاع بعضهم احتراف رياضة البريك دانس باوروبا كالبطل المغربي (بي بويز وولف) المستقر بالعاصمة النمساوية فيينا.

الموعد اذن سيكون مع الاثارة والتشويق، يوم السبت ثاني شتنبر بمدينة مكناس، لمعرفة أبطال نسخة 2023 لريد بول بيسي وان سيفير موروكو.

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