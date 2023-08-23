الملك يهنئ سفيان البقالي ويشيد بأدائه المتميز

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي سفيان البقالي، بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع ضمن بطولة العالم لألعاب القوى (بودابست 2023).

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للبطل العالمي سفيان البقالي، مشيدا بأدائه المتميز للظفر للمرة الثانية على التوالي بهذا اللقب العالمي المشرف للرياضة المغربية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإننا لنقدر بالغ التقدير ما تبذله من جهود حثيثة وعمل دؤوب، وما تتحلى به من عزيمة وروح وطنية عالية لتمثيل بلدك خير تمثيل بمواصلة رفع رايته خفاقة سامقة في المحافل الدولية”.

وأضاف جلالة الملك “وإذ نجدد لك تهانئنا، مشفوعة بمشاعر فخرنا بتمثيلك المشرف لوطننا العزيز، لنرجو لك دوام العطاء والتوفيق، مشمولا بسابغ عطفنا ورضانا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0