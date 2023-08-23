الهند تدخل التاريخ.. مركبة “تشاندرايان-3” تهبط بسلام على القمر

2023-08-23 / 16:23
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هبة بريس - وكالات

دخلت الهند التاريخ، اليوم الأربعاء، عندما هبطت مركبتها الفضائية تشاندرايان-3 بنجاح على القطب الجنوبي للقمر، الذي يُعتقد أنه مصدر محتمل للمياه والأكسجين، وذلك بعد أيام من فشل مهمة روسية مماثلة.

وأطلقت وكالة الفضاء الهندية، في تموز الماضي، صاروخًا يحمل مركبة فضاء إلى المدار، في خطوة غير مسبوقة ستعزز مكانة الهند كقوة فضاء كبيرة.

وأطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية الصاروخ “إل.في.إم 3” من مرفأ الفضاء الرئيس في الهند بولاية أندرا براديش.

وحينذاك، أعلن طاقم التحكم في البعثة التابع للمنظمة، أن الصاروخ نجح في وضع مركبة الهبوط “تشاندرايان-3” في مدار حول الأرض، ومنه ستتجه لتنفيذ هبوط على القمر في شهر غشت.

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