هل تعيش قصة حب جديدة.. دنيا بطمة تثير شكوك متابعيها

القسم الفني: هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي عقب نشرها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جمعتها بشخص عمدت على إخفاء ملامحه.

وفي سياق متصل، تساءل العديد من متابعيها عن طبيعة العلاقة التي تجمع بطمة بهذا الشخص، مرجحين أن تكون الفنانة المغربية تعيش قصة حب جديدة.

وجدير بالذكر أن منصات التواصل الإجتماعي ضجت مؤخرا بخبر ارتباط دنيا بطمة، غير أن الأخيرة لم تعلق على الأمر متجاهلة جميع الاخبار المتداولة في هذا الصدد.

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