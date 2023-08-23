الايسيكسكو تحتفل بـ 3 ملايين زائر لمعرض ومتحف السيرة النبوية

هبة بريس

تنظم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) يوم الجمعة المقبل بالرباط، احتفالية دولية استثنائية، بمناسبة بلوغ عدد زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي يحتضنه مقرها ثلاثة ملايين زائر منذ افتتاحه في نونبر 2022 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ لمنظمة الإيسيسكو أن هذه الاحتفالية الدولية الكبرى، التي تنظم بشراكة مع رابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء، ستشهد حضورا رفيع المستوى لمسؤولين وقيادات دينية وشخصيات عامة ودبلوماسيين وإعلاميين من عدة دول، للمشاركة في الاحتفاء “بنجاح هذا الصرح العلمي الكبير بالعاصمة المغربية الرباط”.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامج الاحتفالية يتضمن كلمات لرؤساء المؤسسات الثلاث المشاركة في إقامة المعرض والمتحف، ولكبار المسؤولين الحاضرين، بالإضافة إلى استعراض رحلة إنشاء المعرض والمتحف في الرباط، ومراحله المختلفة، “حتى وصل عدد زواره إلى هذا الرقم الكبير في وقت قياسي”.

كما يتضمن الحفل تقديم فقرات إنشاد ديني لنخبة من مشاهير المنشدين من دول مختلفة، وفقرة شعرية، وعرض أفلام وثائقية حول المعرض والمتحف.

وأضاف البلاغ أن وقائع الاحتفالية سيتم بثها مباشرة عبر صفحات وحسابات الإيسيسكو الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بلغات عمل المنظمة الثلاث (العربية والإنجليزية والفرنسية).

يشار إلى أن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالرباط يعد النسخة المتجولة الأولى من معارض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية، التي تحتضن المدينة المنورة مقرها الرئيس.

ويهدف هذا الحدث إلى تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي المضيء.

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