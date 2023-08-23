إصابة “لص” قفز من الطابق الثالث هربا من قبضة أمن البيضاء
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص متورط في السرقة بالعنف، وكذا تحديد ظروف وملابسات سقوطه خلال محاولته الفرار.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض ضحايا للسرقة بالعنف باستخدام السلاح الأبيض، حيث تم الاستماع في هذه المرحلة من البحث إلى ضحيتين، وذلك قبل أن يعمد إلى محاولة الفرار من شرفة منزل بالطابق الثالث، مما تسبب في سقوطه وتعرضه لإصابات بليغة استدعت الاحتفاظ به رهن الحراسة الطبية بالمستشفى.
ومكنت المعاينات وعمليات الحجز المنجزة من استرجاع العائدات الإجرامية المتحصلة من عمليات السرقة المقترفة، وهي عبارة عن ساعات يدوية وهواتف محمولة علاوة على مبلغ مالي.
وتواصل الشرطة القضائية بحثها في هذه القضية بإشراف من النيابة العامة المختصة، بغرض الاستماع لجميع الضحايا المحتملين لعمليات السرقة، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه الموجود حاليا بالمستشفى، فضلا عن تحديد ظروف وملابسات سقوطه خلال محاولة الفرار.
8 تعليقات
بالفعل كثرت في الآونة الأخيرة سرقة المنازل ولا نعرف أين هو الخلل ؟؟؟
الأمر الذي حيرني كيف دخل المنزل وقام بالسرقة ؟؟؟؟
في نظري كان على الشرطة باستعمال السلاح الوظيفي لايقافه حتى لا يحاول القرار ويؤدي بنفسه بالسقوط وتعرضه باصابة بليغة الخطورة من الطبق التالث ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
اصبح المواطن يعيش في رعب وخوف والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء اللصوص.
تفشي ظاهرة السرقة والاجرام أصبحت تنتشر بشكل كبير في المغرب وهذا راجع إلى البطالة والفقر والتهميش وكذا التربية الخلقية وهذا كله الحكومة هي من تتحمل المسؤولية ؟؟؟؟؟؟
السارق تقطع يده وهذا هو الحكم الشرعي هذه هي العقوبة المستحقة عليه.
يجب تفعيل قوانين قاسية عليه لهذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا بتشديد أقصى عقوبة ممكنة.
في تلك اللحظات كان على الشرطة باستعمال السلاح من أجل توفيفه لأن كل حامل السلاح الأبيض أو ألة حادة فيستحق الضرب بالسلاح الوظيفي حتى لا تعم الفوضى في البلاد..