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رجب طيب أردوغان

أردوغان: لن نسمح بالعنصرية وكراهية الأجانب في تركيا

2023-08-23 / 12:37
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشديد إجراءات مكافحة تهريب البشر ومنع تسلل مئات آلاف المهاجرين المخالفين، مشددا على أن تركيا لن تسمح رغم ذلك بالعنصرية وكراهية الأجانب.

وخلال حفل تخرج ضباط أكاديمية الدرك وخفر السواحل التركية، في العاصمة أنقرة، قال أردوغان: “كثفنا الإجراءات المتخذة ضد مهربي البشر داخل البلاد وعلى الخط الحدودي”.

وكشف أنه “منذ مطلع العام الجاري منعنا دخول 143 ألف مهاجر غير نظامي إلى تركيا”، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ جميع أنواع التدابير ضد الهجرة غير النظامية، فإن تركيا ترحب بضيوفها الأجانب الذين يساهمون في الاقتصاد التركي.

وأكد أنه “لا يمكننا أن نسمح للعنصرية وكراهية الأجانب، التي ليس لها مكان في تاريخنا وثقافتنا ومعتقداتنا، بالانتشار في مجتمعنا”، مشددا على أن “تركيا لن تسمح لعدد قليل من الجهلاء بتلطيخ السجل النظيف لتركيا التي كانت ملجأ للمضطهدين والمظلومين لعدة قرون”.

وحول مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس التركي أنه “لا طريق أمام الإرهابيين إلا الاستسلام للعدلة التركية أو مواجهة القبضة الحديدية للدولة التركية”، لافتا إلى أن “المشاركة في التنظيمات الإرهابية انخفضت إلى أدنى مستوياتها”.

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