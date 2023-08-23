سي مهدي :”صامدون ضد التنمر والجهل والفقر الفكري”

نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه الفنان المغربي مهدي بن براهيم المعروف ب”سي مهدي “رسالة واضحة للمتنمرين، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر الفنان المغربي صورة له عبر ذات المنصة مرفوقة بتعليق جاء فيه:”صامدون ضد التنمر والجهل والفقر الفكري والقصف العشوائي من كل الجهات، فينيتو”.

وجدير بالذكر أن “سي مهدي” من بين أبرز الفنانين الذين تعرضوا لحملات التنمر بمواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية،غير أن الأخير ظل صامدا أمام حلمه و رغبته في النجاح وبصم اسمه بجانب الكبار في الساحة الفنية المغربية.

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