بمشاركة المغرب.. اجتماع عربي بالقاهرة تحضيرا للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي-الياباني

هبة بريس

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاربعاء، اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين ، وذلك بمشاركة المغرب، تحضيرا للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني المقرر عقده خلال شتنبر المقبل على هامش الدورة ال160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ومثل المغرب في هذا الاجتماع التنسيقي ،أحمد التازي، سفير المغرب لدى مصر ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية.

وذكر الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية، خالد بن محمد منزلاوي، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع إحاطة المندوبين الدائمين علما بالتحضيرات الجارية الخاصة بالدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي -الياباني من أجل الحصول على نتائج ايجابية تخدم المصالح المشتركة وتحقق تطلعات قادة وشعوب الدول العربية واليابان.

وأشار إلى أن الحوار السياسي العربي- الياباني على المستوى الوزاري تأسس بموجب مذكرة التعاون الموقعة بين وزير خارجية اليابان وأمين عام جامعة الدول العربية عام 2013، وعقدت الدورة الأولى لهذا الحوار عام 2017 بمقر الأمانة العامة، فيما عقدت الدورة الثانية عام 2021 عبر تقينة التواصل المرئي.

ويشكل الحوار السياسي العربي-الياباني آلية تكميلية للتعاون الاقتصادي القائم بين الجانبين، ومناسبة للتشاور والتنسيق بشأن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجال السياسي، كما ستتطرق المشاورات إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتنمية والاقتصاد.

وتسعى الجامعة العربية من خلال هذا الاجتماع إلى استثمار مكانة اليابان على الساحة الدولية لدعم القضايا العربية والتوصل الى تفاهمات عربية- يابانية مشتركة بشأن هذه القضايا.

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