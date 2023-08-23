دراسة: غالبية المغاربة يفضلون تأجير منازل بدل الفنادق للسياحة

2023-08-23 / 11:44
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هبة بريس - متابعة

كشف استطلاع أن غالبية المغاربة يفضلون الإقامة في منازل مستأجرة بدل الفنادق خلال السفر من أجل السياحة.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مجموعة “Sunergia” أن 66% من المغاربة يفضلون الإقامة في منازل مستأجرة، فيما اختار 29% منهم الاقامة في الفنادق خلال فترات سفرهم للسياحة، لتأتي المخيمات في المرتبة الثالثة.

ووفق ذات المصدر، فـ 88% من المغاربة لم يسبق لهم السفر إلى الخارج، في حين يقبل النصف تقريبا على السياحة الوطنية مرة واحدة على الأقل في السنة، دون احتساب الزيارات العائلية ودعوات الأصدقاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن متوسط الميزانية التي يخصصها المغاربة للسفر من أجل السياحة الداخلية يبلغ حوالي 7600 درهم، في حين يعتزم 35% إنفاق 5000 درهم، و33% يخططون لإنفاق أكثر من 10 آلاف درهم خلال موسم الصيف.

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‫2 تعليقات

  1. لأن الفنادق العائلية المناسبة باهضة الثمن بالنسبة للكثير من العائلات دات الدخل المتوسط (غرفة ابتداءا من 500 درهم لليلة الواحدة)، في حين تجد شقة كاملة و بجميع لوازمها تكفي عائلة برمّتها و في مناطق ساحلية ابتداءا من 200 درهم لليلة

  2. فقط الحذر من كراء المنازل ولابد من التحري عن الكاميرات المخبئة والسرية قبل كرائها.

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