طنجة.. إحباط محاولة تهريب 350 كلغ من مخدر الشيرا

2023-08-23 / 11:00
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء أمس الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب 350 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم وطنية.

وأسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 33 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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‫2 تعليقات

  1. الكثير من سائقي الشاحنات اغتنوا بهذه الطريقة لذلك يجب التدقيق في ممتلكات جميع السائقين للقضاء على هذه الآفة التي تعطي صورة سيأة عن بلدنا الحبيب.. الشكر الجزيل للساهرين على أمن وطننا الحبيب و لتضربوا بقوة على يد المتواطئين..

  2. بإمكان المغرب استرداد أموال جد مهمة من خلال التدقيق مع أصحاب المشاريع و العمارات ممن كانوا يشتغلون كسائقين ليصبحوا فجأة من ذوي الأموال و النفوذ و طنجة تحتوي العدد الكبييييييير منهم..

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