أمريكا.. وفاة طفلة رضيعة من شدة الحرارة داخل سيارة الحضانة
توفيت طفلة أمريكية تبلغ من العمر عامًا واحدًا بعد أن تُركت في سيارة مملوكة لحضانة أطفال خلال النهار في درجة حرارة بلغت 36 درجة مئوية في مدينة أوماها بولاية نبراسكا.
وعثر على الطفلة رامية ورثينجتون متوفية بعد أن نسيها العاملون في حضانة أطفال تابعة لمركز تنمية طفل المستقبل في سيارة تعود ملكيتها للحضانة، وفق ما أوردته صحيفة “ميرور” البريطانية.
وقالت الصحيفة، إن والدي الطفلة أصيبا بالصدمة بعد أن علما بنبأ وفاة رامية، مستغربين من وقع الحادث، خاصة وأن الحضانة تستخدم تطبيقًا لتتبع الأطفال طوال اليوم.
وقال والد الفتاة: “أنا لا أفهم كيف يمكن أن يحدث هذا، تستقبلهم الحضانة في الصباح الباكر”.
وأضاف: “الأمر الذي يهمني هو كيف يمكنك أن تنسى طفلًا وضعته بنفسك في السيارة، ولكنك قمت بإنزال الاثنين الآخرين؟ كيف تنسى واحدًا عندما تأخذ اثنين من السيارة؟ كيف نسيت طفلتي؟”.
من جهتها، قالت والدة رامية المكلومة، إن ابنتها وهي الصغرى بين 6 أطفال كانت تحب الأكل والرقص وكانت الابتسامة دائمًا على وجهها.
وأضافت: “لقد أحبت، وأحبت، وأحبت عائلتها. لقد أحبت والدها. لقد كانت الفتاة الصغيرة لأبيها”.
11 تعليقات
رحمها الله رحمة واسعة.
اللهم ارحمه واغفر له..
اللهم ارحمها واغفر لها وارزق أهلها الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويها ورزقها الصبر والسلوان..
اللهم يارب اغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة..
على الآباء مراقبة ابنائهم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده باجل مسمى..
اللهم ارزق والديها الصبر والسلوان..
على الحضانة ان تتحمل مسؤولية ذالك..
الأطفال الصغار يجب الإنتباه لهم أكثر..