أمريكا.. وفاة طفلة رضيعة من شدة الحرارة داخل سيارة الحضانة

هبة بريس - وكالات

توفيت طفلة أمريكية تبلغ من العمر عامًا واحدًا بعد أن تُركت في سيارة مملوكة لحضانة أطفال خلال النهار في درجة حرارة بلغت 36 درجة مئوية في مدينة أوماها بولاية نبراسكا.

وعثر على الطفلة رامية ورثينجتون متوفية بعد أن نسيها العاملون في حضانة أطفال تابعة لمركز تنمية طفل المستقبل في سيارة تعود ملكيتها للحضانة، وفق ما أوردته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن والدي الطفلة أصيبا بالصدمة بعد أن علما بنبأ وفاة رامية، مستغربين من وقع الحادث، خاصة وأن الحضانة تستخدم تطبيقًا لتتبع الأطفال طوال اليوم.

وقال والد الفتاة: “أنا لا أفهم كيف يمكن أن يحدث هذا، تستقبلهم الحضانة في الصباح الباكر”.

وأضاف: “الأمر الذي يهمني هو كيف يمكنك أن تنسى طفلًا وضعته بنفسك في السيارة، ولكنك قمت بإنزال الاثنين الآخرين؟ كيف تنسى واحدًا عندما تأخذ اثنين من السيارة؟ كيف نسيت طفلتي؟”.

من جهتها، قالت والدة رامية المكلومة، إن ابنتها وهي الصغرى بين 6 أطفال كانت تحب الأكل والرقص وكانت الابتسامة دائمًا على وجهها.

وأضافت: “لقد أحبت، وأحبت، وأحبت عائلتها. لقد أحبت والدها. لقد كانت الفتاة الصغيرة لأبيها”.

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