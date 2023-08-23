افران: اختتام الدورة الخامسة من مهرجان افران الدولي ببرمجة غنية ونجاح كبير

ع محياوي – هبة بريس

أسدل الستار على مهرجان ” افران الدولي” في دورته الخامسة محققا حضور جماهيريا كبيرا فاق كل التوقعات وصل ل 600 ألف متفرج هذه الدورة ، حشود غفيرة حجت من جميع مدن المملكة للاستمتاع بفقراته الفنية، حيث تميز ببرمجة متنوعة وتنظيم محكم من قبل المنظمين و الأمن الخاص والسلطات المحلية والأمنية .

وعكس الإقبال الجماهيري على السهرات الختامية للمهرجان ٬ نجاح الدورة، التي نقلت إلى قلب افران أبرز نجوم الغناء، حيث لقي المهرجان الذي دأبت على تنظيمه جمعية منتدى افران للثقافة والتنمية نجاحا كبيراً على كافة المستويات سواء التنظيمية أو الفنية أو الإعلامية و حتى المتابعة الجماهيرية و الفضل يرجع لعامل الإقليم الذي سهر على هذا المهرجان بنفسه بتتبعه اليومي و نزوله للشارع بدون بروتوكول وسط الجمهور الغفير حيث يتوفر على شعبية كبيرة جعلته ينال حب الجميع.

سهرة الاختتام ليوم الثلاثاء ، ألهب فيها فنانون من منطقة الأطلس جمهور منصة ساحة التاج ، في آخر ليالي الدورة الخامسة من المهرجان، وتمكن جل الفنانين في هذا المهرجان من استقطاب حوالي 600 ألف متفرج، غالبيتهم من الشباب وحتى الشيوخ كان نصيبهم بكثرة للإستمتاع بفقرات المهرجان حسب ما عاينته هبة بريس.

وسبق أن أكد الفنان حجيب يوم أمس الإثنين في تصريح خص به المنابر الإعلامية، أن مشاركته في مهرجان افران الدولي تشكل واحدة من أقوى التظاهرات الموسيقية، التي شارك فيها، نظرا للتصنيف الذي يحظى به مهرجان افران، معبرا، في الآن ذاته، عن سعادته بمشاركته في هذا المهرجان الذي يعتبر من أكبر المهرجانات الذي داع صيته في ظرف وجيز وطنيا ودوليا.

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