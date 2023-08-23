السعيدية.. توقيف عشريني متورط بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة شخص آخر، على تعريض ضحيتين للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الميناء الترفيهي بمدينة السعيدية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما يوم الاثنين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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