سفيان البقالي

البقالي: “سعيد للغاية بفوزي وأهديه للملك محمد السادس”

2023-08-23 / 09:12
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هبة بريس

قال العداء المغربي سفيان البقالي الذي فاز اليوم الثلاثاء بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع برسم بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا ببودابست، إنه يهدي هذا الفوز للملك محمد السادس.

وأوضح البقالي في تصريح صحفي عقب فوزه الثاني على التوالي بهذه الميدالية: “أنا سعيد للغاية بفوزي بهذا اللقب العالمي الثاني على التوالي. أهدي هذه الميدالية الذهبية التي تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيد الشباب، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله”.

وأضاف : “أهدي هذا الإنجاز أيضا إلى والدي وإلى الشعب المغربي الذي لا يتوقف عن تشجيعي”.

وحقق البقالي، البطل الأولمبي، زمنا قدره 8 دقائق و03 ث و53/100 متفوقا على الإثيوبي لاميشا غيرما (08:05.44)، حامل الرقم القياسي العالمي لهذه المسافة. وحصل الكيني أبراهام كيبيووت على البرونزية (8:11.98).

وبعد أن شكر زملاءه الذي يرافقونه في التداريب، والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أعرب البقالي عن رغبته في الاستمرار على نفس المنوال وبنفس العزيمة.

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