طقس الأربعاء.. حرارة مرتفعة بعموم مناطق المملكة

2023-08-23 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالسهول الممتدة غرب الأطلس، والسايس، والغرب وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وداخل منطقة سوس، والجنوب الشرقي وبجنوب البلاد.

ويرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ومناطقهما المجاورة، وهضاب الفوسفاط، وتانسيفت، وجنوب المنطقة الشرقية، وأقصى جنوب المملكة.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بالمناطق الوسطى إضافة إلى جنوب وجنوب شرق البلاد.

كما ستلاحظ هبات لرياح قوية شيئا ما بجنوب المنطقة الشرقية، والأطلس ومنطقة طنجة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 31 درجة بمناطق السايس، والغرب، وهضاب الفوسفاط و والماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و 18 درجة بالهضاب العليا الشرقية وبمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا أو لن يطرأ عليها أي تغيير مهم. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي

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