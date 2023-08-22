مراكش : غريب…شاب يقطع عضوه التناسلي ويطلب النجدة

2023-08-22 / 23:36
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مراكشية ، أن شاب ثلايني اقدم على فعل غريب ، بعد أن تخلص من عضوه التناسلي بعد قطعه بواسطة سكين وبدأ يطلب النجدة من محيطه العائلي .

الواقعة شهدتها أحد دواوير جماعة سيدي بدهاج بإقليم الحوز أمزميز، بعد أن تناول الشاب مادة مخدرة، ليقرر بعدها بتر عضوه التناسلي، داخل غرفته في منزل عائلته الكائن في دوار إيكودار.

وطالبت عائلته بعد ذلك من السلطات المحلية ، إستقدام سيارة إسعاف لنقل إبنها للمستشفى لتلقي العلاجات، فيما باشرت مصالح الدرك تحقيق في النازلة ، وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب كان يعاني أمراض نفسية يتناول بموجبها أدوية، غير انه أصيب بحالة هستيرية جعلته يتخلص من عضوه التناسلي .

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