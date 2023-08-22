حملة تطهيرية بتراب جماعة مولاي عبد الله تطيح بتجار المخدرات والمبحوث عنهم

أحمد مصباح – الجديدة

شنت مؤخرا الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز مولاي عبد الله، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، حملة تطهيرية استهدفت مروجي المحظورات والمخدرات بشتى أنواعها، وكذا، المبحوث عنهم، المتورطين في قضايا جنائية وجنحية.

هذا، وأسفرت هذه الحملة يوميا عن إيقاف ما بين 8 و10 أشخاص من ذوي السوابق الدلية والمطلوبين للعدالة بموجب برقيات بحث وطنية، ناهيك عن حجز أسلحة بيضاء، وكميات من المخدرات.

إلى ذلك، فإن التدخلات والعمليات الأمنية التي قادها رئيس مركز الدرك الملكي مولاي عبد الله وعناصره، تحت إشراف رؤسائه المباشرين، أسقطت في شباكها الملقب ب”الشمة”، المتورط في جرائم اعتراض سبيل الغير، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، والسرقة الموصوفة، وكذلك المدعو “أنور”، الذي كانت جارية في حقه برقيات بحث وطنية، صادرة عن المصالح الشرطية، وعن مركز درك سيدي بوزيد، من أجل السرقة، والضرب والجرح، ومحاولة الاغتصاب.

وقد أفضت، اليوم الثلاثاء، الحملة التطهيرية التي مازالت متواصلة على قدم وساق، إلى إيقاف الملقب ب”الحنش”، الذي أبدى مقاومة شرسة في حق المتدخلين الدركيين؛ حيث اضبط متلبسا بحيازة 2300 قرصا مهلوسا، وكمية من مخدر الكوكايين والشيرا، ناهيك عن أسلحة بيضاء.

هذا، وخلفت هذه التدخلات الأمنية ارتياحا كبيرا لدى ساكنة جماعة مولاي عبد الله، في ظل استتباب الأمن، الذي باتوا ينعمون به، في أعقاب افتتاح مركز للدرك الملكي بهذه الجماعة، والذي عين على رأسه قائد أعلن الحرب بلا هوادة، في منطقة نفوذه الترابي، على تجليات الجريمة والانحراف، وعلى تجار المخدرات.

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