وفاة طفل بعد تناوله فاكهة “البطيخ ” بالقصر الكبير

2023-08-22 / 21:09
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هبة بريس - متابعة

توفي طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات بالقصر الكبير، أمس الاثنين مباشرة بعد تناوله لفاكهة “البطيخ الأصفر” .

وقالت مصادر محلية أن الطفل المتوفي كان يقطن مع أسرته بالحي الجديد زبيدة بالقصر الكبير،تم نقله رفقة شقيقته الأكبر منه سنا الى المستشفى بعد احساسهم بمغص شديد مباشرة بعد تناولهم لفاكهة البطيخ الاصفر، حيث توفي الطفل فيما تم نقل شقيقته صوب مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

وقد باشرت المصالح الأمنية بحثها من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء حالتي تسمم طفلة ووفاة شقيقها الأصغر في انتظار نتائج التشريح الطبي .

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تعليق واحد

  1. يجب على ولي أمر الطفل أن يوكل محامي ذكي لكي يرفع قضية ضد وزارة الفلاحة حيث أنها المكلفة بتنزيل مسطرة الصحة الغداءية والمنوطة بمراقبة السلع المتوفرة في المملكة
    رحم الله هذا الطفل

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