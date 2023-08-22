البقالي يمنح المغرب ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى

2023-08-22 / 20:55
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هبة بريس : رياضة

منح البطل سفيان البقالي المغرب ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في بودابست.

واحتل البقالي المركز الأول في نهائي سباق 3000 متر موانع، محافظا بذلك على اللقب العالمي.

وسبق للبطل سفيان البقالي أن توج بذهبية سباق 3000 متر موانع في النسخة السابقة لبطولة العالم التي أقيمت بأوريغون الأمريكية العام الماضي، كما توح بذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

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