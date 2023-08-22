جامعة الكرة : وليد الركراكي يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل بسلا

هبة بريس -

أفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، وليد الركراكي، سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل في مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بسلا.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المؤتمر الصحفي، المقرر عقده على الساعة 11 صباحا، سيخصص للإعلان عن لائحة اللاعبين الذين تم اختيارهم لخوض المباراتين المقبلتين لأسود الأطلس يوم 9 شتنبر المقبل بأكادير أمام ليبيريا، في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا، ويوم 12 من الشهر ذاته في مواجهة منتخب بوركينا فاسو، وديا، بمدينة لنس الفرنسية.

يشار إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم، الذي يلعب ضمن المجموعة 11، كان قد ضمن تذكرة المرور إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المزمع تنظيمها بكوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

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