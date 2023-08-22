برلماني يسائل آيت الطالب حول تدابير مواجهة مخاطر متحور كورونا الجديد

2023-08-22 / 20:02
0
هبة بريس - الرباط

تقدم النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال شفوي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، حول تدابير مواجهة متحور كورونا الجديد “إيه 2.86 “.

وقال التويمي أنه تبعا للتحذيرات التي أطلقتها عدد من مراكز البحث الطبية العالمية، وكذا ما أعلنته عدد من وزارات الصحة بدول لها خطوط سفر جوية وبحرية مباشرة مع المملكة المغربية، بتتبعها الجدي و الدقيق لتداعيات المتحور الجديد السلالة فيروس كوفيد 19 المسمى إيه 2.86، وما خلفه إلى حدود كتابة هذا السؤال من مضاعفات صحية على عدد ملحوظ من مواطني هذه الدول مما استعدى وضعهم تحت المراقبة الطبية.

ويثير المتحور الجديد من فيروس “كورونا”، والمعروف باسم “BA.2.86” قلقا ومخاوف واسعة، بعد رصده في عدة دول مؤخرا.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 20 قتيلا و 2210 جرحى حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

20 قتيلا و 2210 جرحى حصيلة حوادث السير بالمناطق…

2023-08-22 / 18:49
Photo of عامل اقليم جرسيف في طريقه لاعــ..ــدام فريق الحسنية لكرة القدم

عامل اقليم جرسيف في طريقه لاعــ..ــدام فريق الحسنية لكرة…

2023-08-22 / 18:45
Photo of مراكش : الرقم الاخضر يسقط موظف بمحكمة بتهمة الارتشاء

مراكش : الرقم الاخضر يسقط موظف بمحكمة بتهمة الارتشاء

2023-08-22 / 18:38
Photo of طنجة..تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة تحت التهديد

طنجة..تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة تحت التهديد

2023-08-22 / 18:25
Photo of فوضى شاطئ بوزنيقة و صمت المسؤولين يطرحان أكثر من علامة استفهام

فوضى شاطئ بوزنيقة و صمت المسؤولين يطرحان أكثر من…

2023-08-22 / 16:20
Photo of المغرب يشدد على الأهمية المحورية للإنذار المبكر في التصدي للتهديدات الأمنية الناشئة

المغرب يشدد على الأهمية المحورية للإنذار المبكر في التصدي…

2023-08-22 / 14:51
Photo of تنسيق أمني يطيح بمروجين للمخدرات بالبيضاء وآسفي

تنسيق أمني يطيح بمروجين للمخدرات بالبيضاء وآسفي

2023-08-22 / 14:33
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 190 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 190 مرشحا للهجرة السرية

2023-08-22 / 13:46
Photo of بتنسيق مع “الديستي”.. إيقاف 3 أشخاص ينشطون في تنظيم الهجرة السرية بأكادير

بتنسيق مع “الديستي”.. إيقاف 3 أشخاص ينشطون في تنظيم…

2023-08-22 / 12:20
Photo of مغربي يفوز بجائزة الشيخ أحمدو بمبا الدولية الكبرى للقرآن الكريم

مغربي يفوز بجائزة الشيخ أحمدو بمبا الدولية الكبرى للقرآن…

2023-08-22 / 12:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق