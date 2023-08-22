برلماني يسائل آيت الطالب حول تدابير مواجهة مخاطر متحور كورونا الجديد

هبة بريس - الرباط

تقدم النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال شفوي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، حول تدابير مواجهة متحور كورونا الجديد “إيه 2.86 “.

وقال التويمي أنه تبعا للتحذيرات التي أطلقتها عدد من مراكز البحث الطبية العالمية، وكذا ما أعلنته عدد من وزارات الصحة بدول لها خطوط سفر جوية وبحرية مباشرة مع المملكة المغربية، بتتبعها الجدي و الدقيق لتداعيات المتحور الجديد السلالة فيروس كوفيد 19 المسمى إيه 2.86، وما خلفه إلى حدود كتابة هذا السؤال من مضاعفات صحية على عدد ملحوظ من مواطني هذه الدول مما استعدى وضعهم تحت المراقبة الطبية.

ويثير المتحور الجديد من فيروس “كورونا”، والمعروف باسم “BA.2.86” قلقا ومخاوف واسعة، بعد رصده في عدة دول مؤخرا.

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