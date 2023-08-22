بسبب الفيضانات ..الشيلي تعلن حالة الكارثة

هبة بريس - و م ع

أعلن رئيس الشيلي، غابرييل بوريتش، حالة الكارثة في أربع مناطق ، بسبب الأمطار الغزيرة وفيضانات الأنهار التي أثرت على المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، وذلك منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الشيلي في مؤتمر صحفي “لقد أصدرت تعليمات بهذا الخصوص وأنا أناقش الأمر مع وزيرة الداخلية ، كارولينا توها ، بإعلان حالة الكارثة من مناطق أوهيغينز (وسط) إلى منطقة بيوبيو (جنوب)”.

وأوضح بوريتش أن الإجراء من شأنه أن يرفع العديد من الحواجز البيروقراطية لتعبئة الموارد والمساعدة بشكل أسرع وبطريقة أكثر مرونة، مع التركيز على مساعدة الأشخاص الذين تضرروا وأصبحوا في عزلة بسبب الأمطار الغزيرة.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلن عن تعويضات مالية بالنسبة للفلاحين الذين تأثرت زراعاتهم، والتي ستشمل دفعة تتراوح ما بين بين 580 و 5800 دولارًا، وذلك بحسب حجم الأضرار التي تعرضت لها أراضيهم، وستبدأ عملية الدفع في رابع شتنبر المقبل.

وخلف سوء الأحوال الجوية الذي ضرب منذ يوم الجمعة الماضي المنطقة الوسطى والجنوبية الوسطى من البلاد مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، بحسب مصادر رسمية.

وكان نائب وزير الداخلية مانويل مونسالفي، قد أكد في مؤتمر صحفي ، أن عدد الأشخاص الذين باتوا في عزلة، قد سجل ارتفاعا بشكل كبير في الساعات الماضية منتقلا من 5500 إلى ما يقرب من 30 ألفًا بسبب انهيار جسر في منطقة ماولي (250 كلم جنوب سانتياغو).

وأفادت تقارير إعلامية بأنه قد تم إجلاء حوالي 20 ألف شخص في أنحاء مختلف من البلد الجنوب أمريكي بسبب هذه الفيضانات.

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