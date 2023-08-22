وفاة جون وارنوك مخترع PDF عن عمر يناهز 82 سنة

2023-08-22 / 18:58
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هبة بريس - وكالات

توفي عالم الحاسوب الأميركي جون إدوارد وارنوك الذي ابتكر نسق الملفات “بي دي إف”، وشارك في تأسيس نظام “أدوبي سيستمز”، عن عمر ناهز اثنين وثمانين عاما.

وأصدرت شركة أدوبي بيانا قالت فيه إن رائد الأعمال في وادي السيليكون وعالم الحاسوب توفي السبت محاطا بأسرته.

ولم تعلن الشركة في بيانها سبب وفاة وارنوك أو أين حدثت.

وقالت أدوبي فقط “لقد ترك تألق جون وابتكاراته أثرا لا يمحى على (شركة) أدوبي وصناعة التكنولوجيا والعالم”.

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