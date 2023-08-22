20 قتيلا و 2210 جرحى حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

هبة بريس - و م ع

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2210 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1608 حوادث سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر .

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 39 ألفا و 483 مخالفة، وإنجاز 5 آلاف و752 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 33 ألفا و731 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و 406 ألفا و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و926 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 1398 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 214 مركبة.

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