20 قتيلا و 2210 جرحى حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم
لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2210 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1608 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 غشت الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر .
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 39 ألفا و 483 مخالفة، وإنجاز 5 آلاف و752 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 33 ألفا و731 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و 406 ألفا و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و926 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 1398 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 214 مركبة.
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
للأسف الشديد حرب الطرقات لازال يحصد الأرواح البشرية البريئة..
عدن احترام الاسبقيات وممر الراجلين والسرعة المفرطة..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
رغم تثبيت الرادارات السرعة والسدود القضائية إلا أن ذالك باء بالفشل ..
أرقام مقلقة جدا حوادث السير تكثر وفي ازدياد مستمر..
على الدولة التدخل لوضع حد لهذه الخروقات..
حوادث السير في بلدنا المغرب حدث ولا حرج..
الطرق المتهالكة سبب ارتفاع حوادث السير والحالة الميكانيكية للسيارات ..
تناول الخمر والمخدرات أثناء القيادة خطر على السائقين وخطر لإداية أشخاص اخرى..