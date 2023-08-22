مراكش : الرقم الاخضر يسقط موظف بمحكمة بتهمة الارتشاء
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أطاح الرقم الاخضر التابع لرئاسة النيابة العامة، بموظف يشتغل بإحدى محاكم مراكش، بعد شكاية تقدم بها مواطن تعرض للابتزاز من طرف موظف يشتغل مأمور تنفيذ في المحكمة بعد أن طالبه برشوة حوالي 4000 درهم مقابل تأخير ملف بالإفراغ.
وحسب ذات مصادر فإن عناصر الشرطة القضائية تفاعلت مع الشكاية تحت إشراف النيابة العامة وتم إيقاف الموظف المذكور الذي لايفصله عن التقاعد سوى عام ونصف متلبسا بتلقي الرشوة داخل موقف للسيارات .
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10 تعليقات
تحية تقدير واحترام للجهاز القضائي على هذه الخدمة الجليلة..
لي دار الذنب إستاهل العقوبة ..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة..
القناعة كنز رباني.هناك الكثير من موظفي الدولة يبتزوا المواطنين لجرد أموالهم..
تحية تقدير واحترام للشرطة القضائية على تدخلها في وجه السرعة..
علينا جميعا العمل من أجل القضاء على الزبونية والمحسوبية والرشوة ..
الرقم الأخضر أطاح بالعديد من مسؤولي الدولة والمنتخبين والموظفين.تحية للقضاء المغربي النزيه..
على القضاء تشديد العقوبة السجنية عليه ليكون عبرة لغيره..
نتمنى إطاحة المزيد من رؤوس الفساد..
جميل جدا ولكن يجب محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة