مراكش : الرقم الاخضر يسقط موظف بمحكمة بتهمة الارتشاء

2023-08-22 / 18:38
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أطاح الرقم الاخضر التابع لرئاسة النيابة العامة، بموظف يشتغل بإحدى محاكم مراكش، بعد شكاية تقدم بها مواطن تعرض للابتزاز من طرف موظف يشتغل مأمور تنفيذ في المحكمة بعد أن طالبه برشوة حوالي 4000 درهم مقابل تأخير ملف بالإفراغ.

وحسب ذات مصادر فإن عناصر الشرطة القضائية تفاعلت مع الشكاية تحت إشراف النيابة العامة وتم إيقاف الموظف المذكور الذي لايفصله عن التقاعد سوى عام ونصف متلبسا بتلقي الرشوة داخل موقف للسيارات .

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‫9 تعليقات

  4. القناعة كنز رباني.هناك الكثير من موظفي الدولة يبتزوا المواطنين لجرد أموالهم..

  7. الرقم الأخضر أطاح بالعديد من مسؤولي الدولة والمنتخبين والموظفين.تحية للقضاء المغربي النزيه..

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