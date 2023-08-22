طنجة..تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة تحت التهديد

2023-08-22 / 18:25
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هبة بريس -

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الثلاثاء 22 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على تعريض مستخدم بمدينة طنجة للسرقة المقرونة بالعنف، طالت مبلغا ماليا مهما، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفهم بأحد المداشر بضواحي المدينة.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله المشتبه فيهم عن حجز سيارتين نفعيتين وسلاحين أبيضين من الحجم الكبير، فضلا عن دراجة نارية ومجموعة من لوحات الترقيم المعدنية المزورة.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنهم يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقات تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الافعال الاجرامية.

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‫10 تعليقات

  1. فرقة عناصر مكافحة العصابات والمخدرات هي فرقة ذات تكوين قوي تواجه أخطر العصابات ..

  5. هناك إنفلات أمني أحيانا.ونتمنى من الشرطة القيام بعدة حملات أمنية مكثفة للقضاء على ذوي السوابق العدلية..

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