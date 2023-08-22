عمرو مصطفى :” أنا صوت مصر”

2023-08-22 / 18:40
القسم الفني: هبة بريس

علق الملحن والمغني عمرو مصطفى على الجدل الحاصل داخل الساحة الفنية المصرية، بشأن لقب “صوت مصر”، والذي بدأ قبل أشهر قليلة بين النجمتين شيرين عبد الوهاب وأنغام، وأعادته الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى الواجهة مجدداً.

وقال مصطفى في منشور كتبه عبر موقع “فايسبوك” إنه هو من يستحق هذا اللقب، نظراً لما قدمه من أعمال وطنية تركت أثراً، معلقاً: “لو عايزين الحقيقة أنا صوت مصر”.

وأضاف المغني والملحن المصري أن لقب “صوت مصر” يطلق على الفنان الذي يقدم أغاني وطنية تؤثر بوجدان الشعب، مستشهداً بالمطربة أم كلثوم:”صوت مصر = عدد ما قدمه الفنان لمصر… زمان كان صوت مصر أم كلثوم لأنها غنت لمصر أعمال فنية أثرت في الشعب في ذلك الوقت.. عبد الحليم كذلك.. والفنانه شادية”.

وأكد أن فناني الجيل اليوم قدموا الكثير من الأعمال الوطنية المهمة والمؤثرة، وعلى رأسهم الفنان محمد منير، قائلا: “محمد منير قدم (يا مصر يا أم الدنيا) ومعظم أغانيه كانت لمصر حتى العاطفية.. شيرين قدمت (مشربتش من نيلها) وهي الأكثر انتشاراً في هذه الحقبة وأغاني أخرى.. آمال ماهر قدمت (طوبة فوق طوبة) و(يا مصريين) وأغاني أخرى.. أنغام أيضا قدمت أغاني لمصر جميلة.. وأحمد جمال قدم “تحيا مصر تحيا” من أشهر الأغاني الوطنية”.

وأوضح عمرو مصطفى أن الجمهور وحده يقرر من يستحق اللقب، وهو المسؤول عن حسم النتيجة، مردفاً: “وهنا يبقى رأي الشعب المصري إيه أكتر الأغاني أثرت فيه لمصر”.

وأشار إلى أنه قام بتلحين الكثير من الأغاني الوطنية التي تعلم الأطفال في المدارس، مثل أغنية “مشربتش من نيلها” و”طوبه فوق طوبة” و”بشرة خير” و”بصوا شوفوا مصر عامله إيه” و”علشان انتي اتحدى أي مستحيل” وغيرها، وبذلك هو الأجدر باللقب.

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