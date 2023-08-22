شفشاون ..متزوج يرمي بنفسه من مرتفع جبلي

2023-08-22 / 18:13
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هبة بريس - مكتب طنجة

ألقى شخص أمس الاثنين، بنفسه من مرتفع جبلي بإقليم شفشاون بأحد دواوير جماعة بني سلمان ضواحي شفشاون .

وقالت مصادر محلية ، أن الهالك متزوج أقدم على الانتحار بهذه الطريقة المأساوية في ظروف لازالت غامضة .

وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون، في حين فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الواقعة.

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‫11 تعليقات

  6. قوله تعالى:«: “وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ »..

  7. لا يجب على المرئ إذاية نفسه اقوله تعالى: «.وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ »..

  10. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنَ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا) متفق عليه..

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