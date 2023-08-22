شفشاون ..متزوج يرمي بنفسه من مرتفع جبلي

هبة بريس - مكتب طنجة

ألقى شخص أمس الاثنين، بنفسه من مرتفع جبلي بإقليم شفشاون بأحد دواوير جماعة بني سلمان ضواحي شفشاون .

وقالت مصادر محلية ، أن الهالك متزوج أقدم على الانتحار بهذه الطريقة المأساوية في ظروف لازالت غامضة .

وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون، في حين فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الواقعة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0