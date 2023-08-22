شفشاون ..متزوج يرمي بنفسه من مرتفع جبلي

2023-08-22 / 18:13
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هبة بريس - مكتب طنجة

ألقى شخص أمس الاثنين، بنفسه من مرتفع جبلي بإقليم شفشاون بأحد دواوير جماعة بني سلمان ضواحي شفشاون .

وقالت مصادر محلية ، أن الهالك متزوج أقدم على الانتحار بهذه الطريقة المأساوية في ظروف لازالت غامضة .

وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون، في حين فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الواقعة.

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‫9 تعليقات

  6. قوله تعالى:«: “وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ »..

  7. لا يجب على المرئ إذاية نفسه اقوله تعالى: «.وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ »..

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