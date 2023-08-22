فرنسا تكذب الجزائر وتنفي طلب استخدام أجوائها للتدخل في النيجر

2023-08-22 / 16:38
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هبة بريس - وكالات

نفت فرنسا اليوم الثلاثاء، أن يكون جيشها قد تقدم بأي طلب للجزائر من أجل فتح مجالها الجوي لاستخدامه في تنفيذ استهداف للمجلس العسكري في النيجر.

وقال رئيس هيئة أركان الدفاع في فرنسا، إن باريس لم تطلب من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.

وكانت الإذاعة الجزائرية قالت في وقت سابق، إن الجزائر رفضت طلبًا فرنسيًّا لفتح أجوائها أمام عملية عسكرية في النيجر بعد انقلاب 26 يوليوز في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تقع إلى الجنوب من الحدود الجزائرية.

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‫4 تعليقات

  2. كل شي في الجزاءر اصيب بالهيستيريا وأصبح يقول اشياء غريبة وعليهم ان يعودولرشدهم

  3. هؤلاء الناس الجيران يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار وكان الدنيا كلها تدور حولهم .فهم مع فلسطين ظالمة او مظلومة ومع حركات التحرير قاطبة وكأنهم تحرروا من الاستعمار .لو كان الخوخ يداوي كملوا من عندكم .مع من حشرنا الله في الجوار العبارة الخالدة ولا خالد الا الله.

  4. كما هو معروف عليهم الاثنين مجرد مسرحية كعادتهم ربما ان الاثنين لديهم مخطط لدخول الي النيجر. وعن اي أجواء يتكلمون المطارات تتحكم فيهم فرنسا. وان الجزائر ملحقة تابعة لها. ومن أراد أن يتيقن هل الجزائر دولة مستقلة ام لا فليبحث في أرشيف الأمم المتحدة عن الدول المستقلة. سيجد ان ماتسمى بالجزائر غير مستقلة عن فرنسا.وهم وراء العداوة بين الشعبين المغربي الجزائري.

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