تنسيق أمني يطيح بمروجين للمخدرات بالبيضاء وآسفي

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي الدار البيضاء وأسفي، ليلة أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء 21 و22 غشت الجاري، من حجز 4490 قرص مهلوس و900 غرام من مخدر الكوكايين، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و37 سنة، يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هاتين العمليتين الأمنيتين بشكل منفصل بمدينتي أسفي والدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة عن حجز 4490 قرص مخدر من نوع إكستازي وريفوتريل، علاوة على 900 غرام من الكوكايين ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات ترويج المخدرات.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما أن أحدهما يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة باستعمال الخطف وبارتكاب اعتداءات جنسية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، وتوقيف باقي المتورطين المشاركين في ارتكابها.

وتندرج هذه العمليات الأمنية، في سياق المجهودات التي تبذلها بشكل مشترك ومنسق مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0