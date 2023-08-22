بحضور “ريدوان”..الكوميدي محسن يحتفل بعقد قرانه

القسم الفني

بحضور عدد من الفنانين على رأسهم المنتِج العالمي نادر الخياط المشهور ب “ريدوان”، احتفل الفنان الكوميدي محسن أوهار شقيق التوأم حسن، بعقد قرانه.

ونشر الفنان الكوميدي عبر صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”، صورة توثق هذا الحدث الخاص مرفوق بتعليق جاء فيه:الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”.

وأضاف قائلا:”لقد أنعم الله علي بزوجة صالحة من أسرة كريمة كنت دائما أعتبر نفسي منها،و اليوم و بفضل رضى الله و رضى الوالدين أصبح الحلم حقيقة و الروابط وثيقة و الصديقه رفيقة الدرب و روح القلب”.

واختتم قائلا:”اعتبر أنها مكافئة من الله عن كل أيام الصبر و الكفاح و الجهد، الشكر لك يا الله و الحمد لك،و جعل الله أيامنا خيرا و بركة و يسرا و سعادة و اطمئنان”.

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