الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية النيجر

2023-08-22 / 13:25
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء 22 غشت أنّه علّق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد.

وقال الاتحاد إنّ مجلس السلام والأمن “يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج”.

ودعا المجلس الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إلى “الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه منح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر”، مؤكدا رفضه “أي تدخل خارجي من أي جهة فاعلة، أو أي بلد خارج القارة أو أي شركات عسكرية خاصة في شؤون السلام والأمن بإفريقيا”.

وأعاد التأكيد على “التضامن الكامل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” في التزامها المستمر بإعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الوسائل الدبلوماسية”، دعيا مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى “إجراء تقييم للآثار المترتبة على قرار إيكواس نشر قوة الاستعداد في النيجر”.

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تعليق واحد

  1. اكيد ان الاتحاد الافريقي يوجد من داخله من يعمل لصالح فرنسا. النيجر ارادت التحرر من الهيمنة الفرنسية. من حقهم.

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