ريهانا تضع مولودها الثاني

القسم الفني: هبة بريس

بعد أشهر من الانتظار وترقب الجمهور، استقبلت ريهانا مولودها الثاني من زوجها ASAP Rocky، بحسب ما كشفت الصحافة الأميركية وتحديدًا موقع TMZ الذي كان أول من نشر الخبر.

و وفق ذات المصادر فإن: “ريهانا ستقضي مع زوجها الأيام الأولى بعد الولادة بعيدًا عن أعين الجمهور و الباباراتي، ولم يضعا إلى حدود الساعة أي خطط لظهور الطفل الجديد للمرة الأولى.

و حسب المصادر عينها فإن: “ريهانا وASAP بحالة جيدة الآن، كما أنهما متحمسان جدًا لزيادة أسرتهما ومتحدان جدًا، إنهما يستمتعان كثيرًا معًا وهما في حالة حب شديدة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0