ريهانا تضع مولودها الثاني
القسم الفني: هبة بريس
بعد أشهر من الانتظار وترقب الجمهور، استقبلت ريهانا مولودها الثاني من زوجها ASAP Rocky، بحسب ما كشفت الصحافة الأميركية وتحديدًا موقع TMZ الذي كان أول من نشر الخبر.
و وفق ذات المصادر فإن: “ريهانا ستقضي مع زوجها الأيام الأولى بعد الولادة بعيدًا عن أعين الجمهور و الباباراتي، ولم يضعا إلى حدود الساعة أي خطط لظهور الطفل الجديد للمرة الأولى.
و حسب المصادر عينها فإن: “ريهانا وASAP بحالة جيدة الآن، كما أنهما متحمسان جدًا لزيادة أسرتهما ومتحدان جدًا، إنهما يستمتعان كثيرًا معًا وهما في حالة حب شديدة”.
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3 تعليقات
الآن فقدت مصداقية هبة بريس بسبب هذه التفاهات، هذا ضحك على الذقون.
موضوع تافه واتحداكم تنشرو تعاليقي طبعا ما فيها لاسب ولا شتم.
ما أهمية هذا الخبر بالنسبة للقارئ المغربي؟أظن أنكم بالإهتمام بمثل هذه الأخبار التي ليس لها أي أثر إيجابي على الثقافة العامة أو السياسية للقارئ المغربي،إنما تنقصون من جودة مستوياتهم.هذا رأيي !!!