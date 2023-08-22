مغربي يفوز بجائزة الشيخ أحمدو بمبا الدولية الكبرى للقرآن الكريم

هبة بريس

فاز المغربي حمزة سابو أمس الاثنين بجائزة الشيخ أحمدو بمبا الدولية الكبرى للقرآن الكريم في دورتها الثانية ،في فئة حفظ القرآن بأكمله مع التجويد والتفسير.

وجرى حفل تسليم الجوائز للفائزين بجائزة الشيخ احمدو بمبا الدولية الكبرى للقرآن الكريم امس بالمدينة الدينية طوبى (وسط).

وفاز القارئ حمزة سابو بالجائزة الكبرى لهذه المسابقة في دورتها الثانية (عشرة الاف دولار) في فئة حفظ القرآن بأكمله مع التجويد والتفسير، فيما احتل المرتبة الثانية السنغالي خديم ندياي ، والثالثة، التركي محمد حيزان.

ومنحت الجوائز في فئة حفظ القرآن بأكمله مع التجويد والتفسير، لكل من السنغاليين مصطفى ندجينغ ،وباي صالح ،وجيل غيي.

وفاز بجوائز فئة حفظ الأجزاء العشرة الأخيرة من القرآن الكريم، كل من السنغاليين عبد الأحد نيانغ، وسيرج مودكبير، والحاج بارا مباكي.

وتهدف هذه الدورة الثانية من الجائزة إلى تعزيز دور المدارس القرآنية في تكوين الشباب المسلم، وتحسين برامج المدارس القرآنية، وتعزيز قدرات التدريس والتعليم، والاستفادة من أحدث الوسائل التعليمية وأساليب التدريس، مع الحفاظ على أصالة المدارس المذكورة وهويتها.

كما تتوخى تمتين الروابط بين المراكز الدينية والمراكز الإسلامية، مع توسيع دائرة المسابقة بشكل أكثر شمولا حول القرآن الكريم ومكافأة المؤهلات والقدرات الوطنية والدولية المتميزة في حفظ القرآن الكريم.

وشارك أكثر من ثلاثين مرشحا يمثلون عدة دول من بينها السنغال والمغرب وتركيا في النسخة الثانية من جائزة الشيخ أحمدو بامبا الدولية الكبرى للقرآن الكريم.

وتم تنظيم هذه التظاهرة الدينية تحت رعاية الخليفة العام للطريقة المريدين، سيرين مونتيخا باسيرو مباكي، والرئاسة الشرفية للمتحدث الرسمي باسم الخليفة العام، سيرين بشيرو عبدو خضر.

وتنظم الطريقة المريدية في الرابع من شتنبر المقبل ،الدورة التاسعة والعشرون بعد المائة ، للمغال الأكبر لطوبى ، الذي يخلد ذكرى نفي الشيخ احمدو بمبا مباكي(1853 -1927 ) مؤسس الطريقة المريدية.

ويتم تخليد المغال الأكبر لطوبى ثاني اكبر مدينة سنغالية من حيث السكان بعد دكار، منذ العام 1928 السنة التي تلت وفاة بمبا.

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