كوريا الشمالية تطلق أول رحلة ركاب منذ 3 سنوات

2023-08-22 / 11:06
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هبة بريس - وكالات

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الشمالية (إير كوريو) في بكين، قادمة من بيونجيانج اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ بدء الإغلاق المرتبط بوباء كوفيد-19 في عام 2020، إيذانًا بفتح حدود كوريا الشمالية أمام بعض المسافرين.

ووصلت الرحلة الساعة الـ0917 صباحًا (0117 بتوقيت غرينتش)، قبل وقت قصير من الموعد المحدد.

ولم يتضح بعد من كان على متنها، لكن شركات سياحة غربية كانت تعمل في كوريا الشمالية قالت إنها رحلة خاصة على ما يبدو لتنقل عند العودة الكوريين الشماليين الذين تقطعت بهم السبل في الصين بسبب سنوات من إغلاق الحدود.

وتأتي الرحلة في إطار إعادة فتح بطيئة لحدود واحدة من أكثر دول العالم عزلة سياسيًّا واقتصاديًّا.

وزادت حركة قطارات وسفن الشحن ببطء خلال العام الماضي، لكن كوريا الشمالية بدأت للتو في السماح ببعض رحلات الركاب الدولية.

وللمرة الأولى منذ ما قبل الوباء توجه وفدان حكوميان من الصين وروسيا إلى بيونجيانج الشهر الماضي، كما عبرت حافلات تقل رياضيين كوريين شماليين الأسبوع الماضي، لحضور بطولة تايكوندو في قازاخستان، الحدود إلى الصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الاثنين، إن بكين وافقت على أن تستأنف إير كوريو الرحلات إلى الصين.

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