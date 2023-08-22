في حفل استثنائي.. الفنان حجيب يضيء سماء ساحة التاج بإفران

ع محياوي _ هبة بريس

وسط إجراءات أمنية مكثفة كالعادة وتنظيم محكم من طرف اللجنة المنظمة و السلطات المحلية والإقليمية وتتبع عامل الإقليم لهذا المهرجان منذ بدايته، وحضور جماهيري كبير فاق 130 ألف متفرج، أحيى الفنان ” حجيب ” المعروف بأغانيه الشعبية بفن العيطة مساء يوم أمس الإثنين بمنصة ساحة التاج بإفران سهرة فنية كبرى في إطار النسخة الخامسة لمهرجان إفران الدولي ، وشارك في السهرة عدة نجوم كبار .

وقد عرف الحفل حضورا كبيرا فاق المتوقع حيث عرف الحفل حضور أكثر من 130 الف متفرج، وأشعل “حجيب “حماس جمهور الحفل بأشهر أغانيه حيث قدم خلال الحفل أهم الأغاني التي ميزت مساره الفني وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

كما تعرف العيطة انتعاشا كبيرا بفضل تعاطي الشباب لهذا الفن الجميل وكذا الاهتمام الذي توليه له العديد من وسائل الإعلام.

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