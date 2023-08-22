فوضى شاطئ بوزنيقة و صمت المسؤولين يطرحان أكثر من علامة استفهام
هبة بريس ـ الدار البيضاء
على غرار السنوات الماضية، يشهد شاطئ بوزنيقة إقبالا قياسيا من طرف المصطافين خلال عطلة الصيف، هذا الإقبال الذي يصل لمعدلات قياسية في نهاية الأسبوع و أيام العطل المتزامنة مع الأعياد الوطنية.
و شهد شاطئ بوزنيقة خلال اليومين الماضيين فوضى منقطعة النظير، حيث تحول الشريط الساحلي لأشبه ما يكون ب”سوق عشوائي” بسبب العراكات المستمرة بين “صحاب جيليات” و المواطنين، و كذا الركن العشوائي للسيارات و الحوادث التي يتسبب فيها ذلك.
و وجد عدد من المواطنين سياراتهم قد تعرضت للخدش و أحيانا للتخريب الجزئي رغم وجود أشخاص يرتدون “جيليات” على أساس أنهم حراس المواقف التي أقيمت بالقوة أمام بوابات الفيلات السكنية.
كما أن ظاهرة كراء “الباراسولات” ساهمت في فوضى شاطئ بوزنيقة، فضلا عن كراء “الجيت سكي” و ما يشكله من مخاطر بسبب تواجده في أماكن مخصصة للسباحة وسط اامصطافين، بالإضافة لغياب الأمن الكافي في ظل محدودية عدد العناصر الدركية المكلفة بمراقبة المنطقة علما أن العناصر الحالية تبذل مجهوذات كبيرة رغم كل الظروف.
و استنكر عدد من المواطنين صمت الجهات الوصية و في مقدمتها مجلس العمالة على عدم التحرك لاتخاذ المتعين خاصة منع ركل السيارات على طول الطريق الساحلية و بالأخص أمام الفيلات السكنية لتفادي الفوضى التي تشوه المنظر العام و تسيء للمنطقة المفروض أنها من الوجهات السياحية البارزة في المغرب.
3 تعليقات
بصراحة فوضى عارمة في مدينة بوزنيقة يوم السبت ركنت سيارتي على الساعة الرابعة مساءا فطلب من 10 دراهم لركن + اصحاب الجسكي يمرون بسرعة بين السباحين + غلاء المواد العادية كا المشروبات الغازية +++++متطلبات اليومية وكأن مدينة بوزنيقة في منطقة خارج عمالة المغرب لاحسيب ولا رقيب
بصراحة فوضى عارمة في مدينة بوزنيقة يوم السبت ركنت سيارتي على الساعة الرابعة مساءا فطلب من 10 دراهم لركن + اصحاب الجسكي يمرون بسرعة بين السباحين + غلاء المواد العادية كا المشروبات الغازية +++++متطلبات اليومية وكأن مدينة بوزنيقة في منطقة خارج عمالة المغرب لاحسيب ولا رقيب
بوزنيقة مدينة عشوائية يغيب فيها دور الجماعة والدولة. بالرغم من مداخيلها المهمة من السياحة والعقار الا ان مسؤوليها يغلب عليهم التفكير القروي والفوضوي والعشوائي سواء في تدبير شؤون المدينة او من ناحية البنيات التحتية. فكيف يعقل ان مدينة بحجم بوزنيقة لا تتوفر الا على مدخل وحيد للمدينة من جهة البحر ولم تتم توسعته لسنوات. كيف يعقل بمدينة سياحية وتوجد في قلب القطب الاداري والاقتصادي للملكة لا تتوفر لا على كورنيش ولا على رصيف للرجالين. الخلاصة ان تدبير المدينة لا يجب ان يترك لمربيي العجول وبزنازة العقار. حقا مدينة جميلة لكن الاهمال يعطل التنمية بها