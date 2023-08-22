فوضى شاطئ بوزنيقة و صمت المسؤولين يطرحان أكثر من علامة استفهام

2023-08-22 / 16:20
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

على غرار السنوات الماضية، يشهد شاطئ بوزنيقة إقبالا قياسيا من طرف المصطافين خلال عطلة الصيف، هذا الإقبال الذي يصل لمعدلات قياسية في نهاية الأسبوع و أيام العطل المتزامنة مع الأعياد الوطنية.

و شهد شاطئ بوزنيقة خلال اليومين الماضيين فوضى منقطعة النظير، حيث تحول الشريط الساحلي لأشبه ما يكون ب”سوق عشوائي” بسبب العراكات المستمرة بين “صحاب جيليات” و المواطنين، و كذا الركن العشوائي للسيارات و الحوادث التي يتسبب فيها ذلك.

و وجد عدد من المواطنين سياراتهم قد تعرضت للخدش و أحيانا للتخريب الجزئي رغم وجود أشخاص يرتدون “جيليات” على أساس أنهم حراس المواقف التي أقيمت بالقوة أمام بوابات الفيلات السكنية.

كما أن ظاهرة كراء “الباراسولات” ساهمت في فوضى شاطئ بوزنيقة، فضلا عن كراء “الجيت سكي” و ما يشكله من مخاطر بسبب تواجده في أماكن مخصصة للسباحة وسط اامصطافين، بالإضافة لغياب الأمن الكافي في ظل محدودية عدد العناصر الدركية المكلفة بمراقبة المنطقة علما أن العناصر الحالية تبذل مجهوذات كبيرة رغم كل الظروف.

و استنكر عدد من المواطنين صمت الجهات الوصية و في مقدمتها مجلس العمالة على عدم التحرك لاتخاذ المتعين خاصة منع ركل السيارات على طول الطريق الساحلية و بالأخص أمام الفيلات السكنية لتفادي الفوضى التي تشوه المنظر العام و تسيء للمنطقة المفروض أنها من الوجهات السياحية البارزة في المغرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يشدد على الأهمية المحورية للإنذار المبكر في التصدي للتهديدات الأمنية الناشئة

المغرب يشدد على الأهمية المحورية للإنذار المبكر في التصدي…

2023-08-22 / 14:51
Photo of تنسيق أمني يطيح بمروجين للمخدرات بالبيضاء وآسفي

تنسيق أمني يطيح بمروجين للمخدرات بالبيضاء وآسفي

2023-08-22 / 14:33
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 190 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 190 مرشحا للهجرة السرية

2023-08-22 / 13:46
Photo of بتنسيق مع “الديستي”.. إيقاف 3 أشخاص ينشطون في تنظيم الهجرة السرية بأكادير

بتنسيق مع “الديستي”.. إيقاف 3 أشخاص ينشطون في تنظيم…

2023-08-22 / 12:20
Photo of مغربي يفوز بجائزة الشيخ أحمدو بمبا الدولية الكبرى للقرآن الكريم

مغربي يفوز بجائزة الشيخ أحمدو بمبا الدولية الكبرى للقرآن…

2023-08-22 / 12:16
Photo of ليالي المحمدية.. سهرات و معارض استقطبت رقما قياسيا من الزوار

ليالي المحمدية.. سهرات و معارض استقطبت رقما قياسيا من…

2023-08-22 / 11:35
Photo of المغرب يستضيف إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان

المغرب يستضيف إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال…

2023-08-22 / 11:34
Photo of الرصاص يلعلع بالعطاوية لإيقاف شخص اعتدى على شرطي بسلاح أبيض

الرصاص يلعلع بالعطاوية لإيقاف شخص اعتدى على شرطي بسلاح…

2023-08-22 / 10:07
Photo of أعياد وعطل وأدوات مدرسية.. الثلاثي المُلازم للأسر المغربية

أعياد وعطل وأدوات مدرسية.. الثلاثي المُلازم للأسر المغربية

2023-08-22 / 09:26
Photo of طقس الثلاثاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-08-22 / 09:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق