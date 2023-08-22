ليالي المحمدية.. سهرات و معارض استقطبت رقما قياسيا من الزوار

2023-08-22 / 11:35
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لم يعد ليل المحمدية خلال فصل الصيف هو نفسه خلال باقي فصول السنة، و بالأخص هذا العام الذي استقطبت فيه عاصمة الزهور مئات الآلاف من الزوار و في مقدمتهم مغاربة المهجر.

المحمدية المعروفة بشواطئها العديدة، شهدت خلال فصل الصيف هذا العام برمجة ترفيهية اسثتنائية انطلقت بمهرجان المدينة و الذي انطلق في فاتح يوليوز و سينتهي في آخر أيام شهر غشت.

شهرين من الزمان، ببرمجة غنية و متنوعة، و بسهرات ليلية يومية نشطها عدد من ألمع الفنانين المغاربة و خاصة في الفن الشعبي، الأمر الذي جعل المحمدية تستقبل زوارا كثر خلال هذا الصيف، قبل أن يتضاعف ذلك بتنظبم سهرات ببعض شواطئ المنطقة.

و إلى جانب مهرجان المحمدية، تشهد المدينة كذلك تنظيم معارض مفتوحة و منها معرض تجاري بالقرب من شاطئ وسط المدينة، كما أن هناك العديد من الأنشطة الترفيهية التي حولت ليل المدينة من سكون لنشاط و حركية لا يتوقفان إلا مع أولى ساعات الصباح.

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