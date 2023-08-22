دونالد ترامب

ترامب: سأسلم نفسي للسلطات في جورجيا يوم الخميس

2023-08-22 / 10:28
0
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يعتزم تسليم نفسه في أتلانتا يوم الخميس فيما يتعلق بلائحة الاتهام الصادرة بحقه في ولاية جورجيا.

وذكر ترامب على منصته تروث سوشال أمس الاثنين: “سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا يوم الخميس ليتم القبض علي”. ووصف لائحة الاتهام بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه.

وأفادت شبكة سي.إن.إن في وقت سابق بأن ترامب يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا يوم الخميس.

وذكرت الشبكة أن ذلك اليوم تم تحديده من خلال مفاوضات بين محامي ترامب ومكتب المدعية العامة لمقاطعة فولتون أمس الاثنين بشأن اتفاق مكتوب بين الجانبين يتضمن التزامات على الرئيس السابق وشروط الإفراج عنه.

وفي لائحة اتهام من 98 صفحة في جورجيا تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، وُجهت إلى ترامب و18 متهما آخرين 41 تهمة جنائية إجمالا فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر تعلن اكتشاف أول إصابات بمتحور كورونا الجديد

مصر تعلن اكتشاف أول إصابات بمتحور كورونا الجديد

2023-08-22 / 12:26
Photo of كوريا الشمالية تطلق أول رحلة ركاب منذ 3 سنوات

كوريا الشمالية تطلق أول رحلة ركاب منذ 3 سنوات

2023-08-22 / 11:06
Photo of إيلون ماسك يعترف: “منصة X قد تفشل”

إيلون ماسك يعترف: “منصة X قد تفشل”

2023-08-22 / 09:57
Photo of ملك اسبانيا يبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء

ملك اسبانيا يبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب لاختيار مرشح…

2023-08-21 / 23:32
Photo of حرب الأجنحة..هل أعــ..ـدم الشنقريحة مدير الأمن والاتصالات بالرئاسة الجزائرية ؟

حرب الأجنحة..هل أعــ..ـدم الشنقريحة مدير الأمن والاتصالات بالرئاسة الجزائرية…

2023-08-21 / 23:01
Photo of سلوك جديد يجر انتقادات على رئيس اتحاد الكرة الاسباني أمام الملكة ليتيزيا

سلوك جديد يجر انتقادات على رئيس اتحاد الكرة الاسباني…

2023-08-21 / 21:24
Photo of في خضم أزمة النيجر ..زعيم “فاغنر” يظهر في فيديو جديد بافريقيا

في خضم أزمة النيجر ..زعيم “فاغنر” يظهر في فيديو…

2023-08-21 / 20:56
Photo of رئيس البرلمان الجزائري يجري محادثات مع نظيره الإيراني في طهران

رئيس البرلمان الجزائري يجري محادثات مع نظيره الإيراني في…

2023-08-21 / 19:53
Photo of بسبب خريطة المغرب..عسكر الجزائر يشنون حملة لجمع مجسمات الكرة الأرضية

بسبب خريطة المغرب..عسكر الجزائر يشنون حملة لجمع مجسمات الكرة…

2023-08-21 / 19:12
Photo of بريطانيا.. السجن مدى الحياة لممرّضة أدينت بقت.ل 7 رضّع

بريطانيا.. السجن مدى الحياة لممرّضة أدينت بقت.ل 7 رضّع

2023-08-21 / 17:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق