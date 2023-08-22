الرصاص يلعلع بالعطاوية لإيقاف شخص اعتدى على شرطي بسلاح أبيض

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة العطاوية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 21 غشت الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي باستعمال أداة حادة.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعدما أقدم على تعريض شخص لاعتداء جسدي، غير أنه واجههم رفقة أحد أشقائه بمقاومة عنيفة باستعمال أداة حادة وسلاح أبيض مما تسبب في إصابة أحد عناصر الدورية بجروح، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية لتوقيف شقيقه الذي يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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